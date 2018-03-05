Убийце 19 женщин из Новосибирска грозит пожизненный срок

Гособвинение обратилось в суд Новосибирска с просьбой приговорить экс-милиционера Евгения Чуплинского, обвиненного в убийстве 19 женщин, к пожизненному лишению свободы. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры региона.

Виктория Озерова

28 февраля суд присяжных вынес обвинительный приговор 52-летнему экс-правоохранителю Евгению Чуплинскому. Сегодня прокурор запросил для обвиняемого пожизненный срок в колонии особого режима. Преступления были совершены в период с 1998 по 2006 год. Злоумышленник разъезжал по улицам Новосибирска, предлагая женщинам от 18 до 31 года уединится с ним. После этого он увозил их в безлюдное место и насиловал их. Далее преступник убивал жертв и расчленял. Части тел он разбрасывал по обочинам окрестных дорог и свалкам.Евгения Чуплинского задержали весной 2016 года. В ходе следствия удалось доказать его причастность к 19 убийствам.