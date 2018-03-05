Арестован захвативший в плен волгоградскую школьницу мужчина

Жителя Камышина, который захватил в плен волгоградскую 11-летнюю девочку, арестовали пятого марта. В квартире мужчины обнаружили школьницу, разыскиваемую родителями. Информацию об этом распространяют СМИ Волгоградской области.

Домбровский Сергей

Исчезнувшая девочка вышла из дома первого марта и отправилась в учебное заведение, находящееся на расстоянии 150 метров. В тот день ученицу в школе не видели. Родители ребенка подали заявление в полицию. Четыре дня правоохранители искали пропавшего без вести ребенка. Исчезнувшую школьницу удалось найти после осуществления поквартирного обхода. Ее обнаружили в жилище работника торгового заведения, которым управляли родители пленницы.При внешнем осмотре на теле девочки повреждений не обнаружили. Злоумышленника отправили в отделение полиции на допрос. После беседы с задержанным стражи порядка сделают вывод о причинах такого поступка мужчины. Возможно речь идет о сведении личных счётов, официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.