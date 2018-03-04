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| | В Израиле водитель джипа преднамеренно наехал на пограничника и двух солдат

В Израиле водитель джипа преднамеренно наехал на пограничника и двух солдат

Вчера, 21:08
В Израиле в населенном пункте Акко джип сбил пограничника. Водитель не остановился после первого ДТП, а поехал дальше, где осуществил наезд на двоих солдат. Полицейские признали действия шофера преднамеренными. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

В Израиле водитель джипа преднамеренно наехал на пограничника и двух солдат

 

Водитель внедорожника сбил пограничника, затем у железнодорожного полотна наехал на солдат. Получивший травму полицейский открыл стрельбу и ранил агрессора. Пострадавших госпитализировали. Сведения о степени сложности повреждений, полученных военными разнятся. Одни источники говорят о серьезных травмах и госпитализации, другие о легких ранах.

Судьба водителя тоже остается неизвестной. По предварительным сведениям, его убил полицейский. Другие СМИ сообщают о том, что он жив и от него пытаются добиться показаний. На данный момент полиция Израиля обвиняет нарушителя в нападении на почве национализма, поскольку совершил наезд на солдат араб. Представители мусульманской веры часто устраивают подобные атаки. За два года жертвами агрессии на Родине Иисуса Христа стали более 50 израильтян и иностранцев.
Домбровский Сергей
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