В Израиле водитель джипа преднамеренно наехал на пограничника и двух солдат

В Израиле в населенном пункте Акко джип сбил пограничника. Водитель не остановился после первого ДТП, а поехал дальше, где осуществил наезд на двоих солдат. Полицейские признали действия шофера преднамеренными. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Водитель внедорожника сбил пограничника, затем у железнодорожного полотна наехал на солдат. Получивший травму полицейский открыл стрельбу и ранил агрессора. Пострадавших госпитализировали. Сведения о степени сложности повреждений, полученных военными разнятся. Одни источники говорят о серьезных травмах и госпитализации, другие о легких ранах.Судьба водителя тоже остается неизвестной. По предварительным сведениям, его убил полицейский. Другие СМИ сообщают о том, что он жив и от него пытаются добиться показаний. На данный момент полиция Израиля обвиняет нарушителя в нападении на почве национализма, поскольку совершил наезд на солдат араб. Представители мусульманской веры часто устраивают подобные атаки. За два года жертвами агрессии на Родине Иисуса Христа стали более 50 израильтян и иностранцев.