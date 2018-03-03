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| | В ХМАО 11-летний мальчик ранил ножом семиклассницу

В ХМАО 11-летний мальчик ранил ножом семиклассницу

Вчера, 19:36
В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа мальчик 11 лет ранил ножом ученицу 7-го класса школы № 4.

В ХМАО 11-летний мальчик ранил ножом семиклассницу

 

В результате ссоры между учениками, которая произошла во дворе жилого дома, подросток достал нож и ударил семиклассницу в область грудной клетки. Причина их конфликта пока не выяснена.

Пострадавшая была госпитализирована с проникающим ножевым ранением. Внутренние органы девушки не повреждены. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Произошедший конфликт расследуется полицией. Проводится опрос учителей, учеников и родителей. По одной из версий, мальчик пятого класса мог стать жертвой травли со стороны старшеклассников. Ударить ножом он мог спонтанно из-за нервного срыва. А девочка оказалась «случайной» жертвой.

Пользователи из социальных сетей утверждают, что 11-летний мальчик воспитывается в хорошей семье.
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