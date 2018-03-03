В ЮАР женщину изнасиловали, поймав в ловушку прямо на дороге

В ЮАР в провинции Мпумаланга 28 февраля вечером 36-летняя женщина-водитель ехала по шоссе по направлению к городу Машишинг. Там её поймали в ловушку, сыграв на чувстве человеколюбия.

На обочине в кустах некая полуголая девушка плакала и просила ей помочь. Женщина-водитель сначала проехала мимо, но потом решила вернуться и посмотреть, что случилось. Как только машина остановилась, из кустов выскочил вооружённый мужчина в балаклаве, велев ей ехать к плотине Инджака, к кустам. Там он заставил жертву дождаться также его друга, а когда тот приехал, они вдвоём изнасиловали несчастную, как сообщает VladTime.

Женщина пыталась вырваться, но злоумышленники пригрозили, что в ином случае её покалечат. Кроме изнасилования, жертву также ограбили, забрав деньги, мобильный телефон и некоторые другие вещи, а потом скрылись, уехав на зеленом VolkswagenCitiGolf, по данным полиции ЮАР.

Ирина Летинская