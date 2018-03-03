В ЮАР женщину изнасиловали, поймав в ловушку прямо на дороге

В ЮАР женщину изнасиловали, поймав в ловушку прямо на дорогеСегодня, 17:01
Ранее в посёлке Манилы Пенжинского района Камчатского края 16-летняя девушка после вечеринки шла домой и уснула прямо на улице возле кустов. Двое молодых людей
19 августа на севере Москвы трое мигрантов ограбили и изнасиловали 42-летнюю женщину. РЕН-ТВ сообщает, что сегодня полиция арестовала двоих подозреваемых,
В Москве злоумышленники изнасиловали женщину в автомобиле жертвы. Совершив акт насилия, мужчины скрылись в неизвестном направлении.