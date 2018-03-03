В США 5-летняя девочка была изнасилована до смерти

В США в Миннесоте 27-летний местный житель выкрал дочь своего коллеги по работе, которой было всего пять лет. После задержания и судя злоумышленник получил пожизненное заключение, а во время следствия признался в других своих проступках, как сообщает VistaNews.

20 августа 2016 года мужчина проник в дом своего коллеги по работе и выкрал девочку, после чего изнасиловал её. Ребёнок не пережил такого надругательства, скончавшись в ходе его. Виновник был задержан через несколько дней. По словам злоумышленника, девочка ему понадобилась для удовлетворения сексуальных потребностей.

Следствие и разбирательства шли всё это время. 2 марта 2018 года преступник получил пожизненное заключение. Мужчина отметил, что это не первое его правонарушение. Ранее он уже угонял автомобили и угонял малолетних. По словам судьи, злоумышленник не будет иметь права на УДО в связи с тяжестью злодеяния. Криминалисты отмечают, что в последнее время случаи изнасилования несовершеннолетних участились, призывая родителей принимать максимум предосторожности, чтобы не допустить такого для своих детей.

Ирина Летинская