В США 5-летняя девочка была изнасилована до смерти

В США в Миннесоте 27-летний местный житель выкрал дочь
своего коллеги по работе, которой было всего пять лет. После задержания и судя
злоумышленник получил пожизненное заключение, а во время следствия признался в
других своих проступках, как сообщает VistaNews.
20 августа 2016 года мужчина проник в дом своего коллеги по
работе и выкрал девочку, после чего изнасиловал её. Ребёнок не пережил такого
надругательства, скончавшись в ходе его. Виновник был задержан через несколько
дней. По словам злоумышленника, девочка ему понадобилась для удовлетворения
сексуальных потребностей.
Следствие и разбирательства шли всё это время. 2 марта 2018
года преступник получил пожизненное заключение. Мужчина отметил, что это не
первое его правонарушение. Ранее он уже угонял автомобили и угонял малолетних.
По словам судьи, злоумышленник не будет иметь права на УДО в связи с тяжестью
злодеяния. Криминалисты отмечают, что в последнее время случаи изнасилования
несовершеннолетних участились, призывая родителей принимать максимум
предосторожности, чтобы не допустить такого для своих детей.
Ирина Летинская