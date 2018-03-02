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| | Оккультистка поставляла жертв «уральскому некроманту»

Оккультистка поставляла жертв «уральскому некроманту»

Вчера, 21:16
Журналистам стали известны подробности громкого дела в Свердловской области. Оказалось, что у «уральского некроманта» Арсена Байрамбкекова была сообщница, которая и выполняла «грязную» работу.

Оккультистка поставляла жертв «уральскому некроманту»

 

Адептка оккультных наук была для некроманта кем-то вроде поставщика. Она устраивала жертвам кастинг, приводила их к Байрамбекову и даже лично перерезала им горло. В 2014 году они сообща лишили жизни четверых мужчин. Жертв они отвозили в лес, насильно поили спиртным, а когда их «избранники» приходили в невменяемое состояние – перерезали им горло в ритуальном круге, читая заговоры. Круг был обложен камнями.

Верхнепышминский городской суд постановил пособницу некроманта заключить в тюрьму сроком на 12 лет. Такой приговор она получила за серию ритуальных убийств. Ее подельника осудили еще год назад. На его счету шесть заказных и четыре ритуальных убийства. В совокупности Байрамбеков проведет в колонии 13 лет и два месяца. Из материалов следствия стало известно, что ритуальные смерти должны были принести оккультистам богатство и удачу.
Дарья Светозарова
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