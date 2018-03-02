На Ставрополье школьники устроили поножовщину

В школе Ставрополья школьник ударил ножом ученика. Конфликт произошел сегодня днем в Кисловодске.

Никита Готский

Пострадавшего мальчика отправили в больницу. Врачи ему оказали всю необходимую помощь. Что послужило причиной поножовщины пока не сообщается.На место инцидента выехали сотрудники СК по региону и стражи правопорядка. Для восстановления всех хроники события, криминалисты опрашивают школьников, педагогов и родителей учеников. Помимо этого они определяют психологическую обстановку в школе и семьях частников ссоры. После результатов проверки правоохранители примут решение об открытии уголовного дела. Ситуцию контролируют руководители регионального СК.