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| | На Ставрополье школьники устроили поножовщину

На Ставрополье школьники устроили поножовщину

Вчера, 20:05
В школе Ставрополья школьник ударил ножом ученика. Конфликт произошел сегодня днем в Кисловодске.

На Ставрополье школьники устроили поножовщину

 

Пострадавшего мальчика отправили в больницу. Врачи ему оказали всю необходимую помощь. Что послужило причиной поножовщины пока не сообщается.

На место инцидента выехали сотрудники СК по региону и стражи правопорядка. Для восстановления всех хроники события, криминалисты опрашивают школьников, педагогов и родителей учеников. Помимо этого они определяют психологическую обстановку в школе и семьях частников ссоры. После результатов проверки правоохранители примут решение об открытии уголовного дела. Ситуцию контролируют руководители регионального СК.
Никита Готский
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