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| | В Ростове-на-Дону напали на корреспондента за съемку в жилом комплексе

В Ростове-на-Дону напали на корреспондента за съемку в жилом комплексе

Вчера, 19:43
В жилом комплексе «Красный Аксай», состоящем из новостроек, произошло нападение на фотокорреспондента местного издания. Сотрудники из службы безопасности отобрали у пострадавшего фотоаппарат и силой удерживали в помещении около одного часа.

В Ростове-на-Дону напали на корреспондента за съемку в жилом комплексе

 

Фотокорреспондент одного из изданий в Ростове-на-Дону пострадал из-за неправомерных действий сотрудников безопасности «ЮгСтройИнвеста». В процессе выполнения задания редакции сотрудник СМИ проводил съемку помещений жилого комплекса «Красный Аксай». Сделанные фотографии должны были быть использованы в обзоре на строительные работы компании.

Работа фотокорреспондента была нарушена охранниками, которые сначала пытались выгнать мужчину. После этого, с телефона пострадавшего одному из сотрудников издания позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что фотокорреспондент разбил свой фотоаппарат о собственную машину. Позже выяснилось, что мужчину против его воли удерживают в помещении охранники. После того, как сотрудники редакции вызвали полицию, фотокорреспондента отпустили.
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