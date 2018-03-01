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| | В Ростове тренер школы олимпийского резерва насиловал учениц

В Ростове тренер школы олимпийского резерва насиловал учениц

Вчера, 21:53
В Ростове задержан тренер по велоспорту училища олимпийского резерва, который принуждал своих учениц к сексу. Мужчина задержан. Его обвиняют по части 2 статьи 133 УК РФ – «Понуждение к действиям сексуального характера».

В Ростове тренер школы олимпийского резерва насиловал учениц

 

Жертвами педофила стали три ученицы, возраст которых не уточняется. По словам одной из них, тренер насиловал ее три года (2012-2015 гг) на территории училища, а также у себя дома. От мужчины поступали угрозы в адрес потерпевшей девушки.

Одна из жертв в 2010 году обращалась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны тренера школы олимпийского резерва. Но уголовное дело не открыли из-за недостаточности доказательств.

Правоохранителями был проведен обыск в квартире подозреваемого. Были найдены личные дела на учениц, два телефона, два ноутбука, флешки. Также обнаружено заявление на увольнение без даты.

Мужчину задержали. Он находится в ИВС и полностью признался в содеянном.
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