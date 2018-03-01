В Чебоксарах воспитательница детсада под наркотиками попала на видео

В Чебоксарах сняли на видео воспитательницу детского сада, которая пришла на работу, находясь вод воздействием наркотически препаратов. Девушка размахивала руками и попыталась задушить шарфом прохожую женщину.

Удалость снять на видео воспитательницу одного из детских садов в Чебоксарах, которая пришла на работу в состоянии наркотического опьянения и испугала неадекватным поведением окружающих. Девушка кричала, размахивала руками и ходила на улице без верхней одежды, в одном рабочем халате.Когда одна из мимо проходящих женщин попыталась выяснить то, почему девушка так странно себя ведет, работница дошкольного учреждения накинулась на нее и попыталась задушить шарфом. Также девушка выкрикивала требования предоставить ей три миллиона и сообщала, что давно умерла. Соответствующие органы занялись проверкой данного инцидента.В феврале сообщалось о решении чиновников Чебоксар касательно стоимости пребывания детей в садиках: цена повысилась на 2,46%.