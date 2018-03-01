Ученица православной гимназии ХМАО рассказала об изнасиловании

Воспитанник православной гимназии ХМАО из богатой семьи избил и изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую, учившуюся вместе с ним. Об изнасиловании рассказала пострадавшая девушка.

По словам адвоката семьи потерпевших Михаила Пуртова, руководство учебного заведения знало о происшедшем, но скрыло этот факт. Девушке запретили обращаться в полицию.Ученик гимназии, где училась и пострадавшая девушка, обманом заманил ее к себе домой. После избил и изнасиловал. Парень угрожал расправой и заставил написать расписку о том, что секс был взаимным.Больше года руководители гимназии ХМАО скрывали факт жестокого преступления. Известно, что со стороны руководства учебного заведения были попытки женить насильника на девушке.В департаменте образования ХМАО утверждают, что руководство гимназии не знало о том, что произошло.По некоторым источникам, информацию об изнасиловании поднял адвокат с целью получить за это вознаграждение. Известно, что заявление в полицию потерпевшая подала 14 февраля. До этого времени обращений не было.