Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Ученица православной гимназии ХМАО рассказала об изнасиловании

Ученица православной гимназии ХМАО рассказала об изнасиловании

Вчера, 19:15
Воспитанник православной гимназии ХМАО из богатой семьи избил и изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую, учившуюся вместе с ним. Об изнасиловании рассказала пострадавшая девушка.

Ученица православной гимназии ХМАО рассказала об изнасиловании

 

По словам адвоката семьи потерпевших Михаила Пуртова, руководство учебного заведения знало о происшедшем, но скрыло этот факт. Девушке запретили обращаться в полицию.

Ученик гимназии, где училась и пострадавшая девушка, обманом заманил ее к себе домой. После избил и изнасиловал. Парень угрожал расправой и заставил написать расписку о том, что секс был взаимным.

Больше года руководители гимназии ХМАО скрывали факт жестокого преступления. Известно, что со стороны руководства учебного заведения были попытки женить насильника на девушке.

В департаменте образования ХМАО утверждают, что руководство гимназии не знало о том, что произошло.

По некоторым источникам, информацию об изнасиловании поднял адвокат с целью получить за это вознаграждение. Известно, что заявление в полицию потерпевшая подала 14 февраля. До этого времени обращений не было.
Новости по теме
В гимназии Саратова стреляла девушка девятиклассника, а не он сам
В гимназии Саратова стреляла девушка девятиклассника, а не он сам

В саратовской гимназии стреляла из пневматики девушка одного из школьников-оппонентов. Соответствующая информация появилась в одном из telegram-каналов.

В Мурманске ученица гимназии умерла на уроке физкультуры
В Мурманске ученица гимназии умерла на уроке физкультуры

В Мурманске 13-летняя ученица одной из местных гимназий умерла в здании учебного заведения. Такое сообщение опубликовала пресс-служба УМВД по области.

При стрельбе в томской гимназии ранены три человека
При стрельбе в томской гимназии ранены три человека

В Томске в частной гимназии вследствие стрельбы из травматического оружия пострадали три человека. Информация поступила от регионального МВД.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости