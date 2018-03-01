Ученица православной гимназии ХМАО рассказала об изнасиловании

По словам адвоката семьи потерпевших Михаила Пуртова, руководство учебного заведения знало о происшедшем, но скрыло этот факт. Девушке запретили обращаться в полицию.
Ученик гимназии, где училась и пострадавшая девушка, обманом заманил ее к себе домой. После избил и изнасиловал. Парень угрожал расправой и заставил написать расписку о том, что секс был взаимным.
Больше года руководители гимназии ХМАО скрывали факт жестокого преступления. Известно, что со стороны руководства учебного заведения были попытки женить насильника на девушке.
В департаменте образования ХМАО утверждают, что руководство гимназии не знало о том, что произошло.
По некоторым источникам, информацию об изнасиловании поднял адвокат с целью получить за это вознаграждение. Известно, что заявление в полицию потерпевшая подала 14 февраля. До этого времени обращений не было.