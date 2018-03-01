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| | Братьев-прокуроров задержали в Казани за взятку

Братьев-прокуроров задержали в Казани за взятку

Сегодня, 15:09
В Казани задержали двух братьев-прокуроров за взятку. Об этом сообщают в СК по региону.

Братьев-прокуроров задержали в Казани за взятку

 

Согласно версии следователей, два работника прокуратуры города предложили местному жителю смягчить приговор для его товарища в районном суде. За свою работу братья попросили 400 тысяч рублей. После получения такого предложения мужчина обратился в правоохранительные органы.

Представители ФСБ и СК разработали план по задержанию коррупционеров. Они отдали мужчине 400 000 рублей, дабы тот мог оплатить услуги злоумышленников. При передаче материальных ресурсов удалось задержать посредника, а далее правоохранители арестовали и прокуроров. Обвиняемых уже уволили из прокуратуры.

Ранее гражданин Китая хотел дать взятку забайкальскому пограничнику. Иностранец не имел пропуска в пограничную зону, в связи с чем решило уладить миром ситуацию. Он сунул в карман работнику 2000 рублей, но тот не принял их, а доложил обо всем начальству. Теперь китайцу светит наказание в виде штрафа до 200 000 рублей или тюремный срок.
Никита Готский
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