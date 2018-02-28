Продавщицу зоомагазина могут на 15 лет посадить за секс с подростками

В Ямало-Ненецком округе выдвинуто обвинение против 32-летней продавщицы магазина с зоотоварами из-за подозрения в совершении действий развратного характера относительно двух юношей. В связи с этим обвиняемая может получить до 15 лет тюремного заключения.

Над 32-летней жительницей Ямало-Ненецкого автономного округа состоится суд в связи с обвинением в интимной близости с юношами, не достригшими совершеннолетия. Как выяснили сотрудники следственных органов, в ноябре прошлого года обвиняемая знала, что ее половые партнеры не достигли 16-летия, но многократно вступала в интимную связь с этими двумя молодыми людьми.За данное преступление продавщице зоомагазина грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 15 лет. В следственном управлении сообщают о том, что на данный момент собрано достаточно доказательств вины подсудимой.Не так давно завершено расследование относительно 30-летнего мужчины из Татарстана, который в городе Добрянка (Пермский край) по версии следствия совращал трех девочек 9 и 10 лет. Через соцсети подозреваемый рассылал детям порнографические материалы, а также совершал с ними действия сексуального характера.