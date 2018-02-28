Борец с коррупцией в Ростове-на-Дону попался на взятке в миллион рублей

В результате расследования установлено, что в прошлом году обвиняемый чиновник получал деньги от главы Азовского отдела службы судебных приставов, два раза – весной и летом. Маргарита Ходыкина является начальником этого отдела. Общая сумма взяток составила более 1 миллиона рублей (550 и 500 тыс. рублей).
Вышеупомянутый отдел службы судебных приставов нарушил действующие законы об исполнительном производстве и, чтобы избежать наказания, дал взятку чиновнику.
Следствие по коррупционному делу закончено. Материалы направлены следователями управлением Ростова-на-Дону в Ленинский районный суд с целью их дальнейшего анализа и вынесения приговора обвиняемому. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинения по уголовному делу.
Борец с коррупцией понесет ответственность по нескольким пунктам части 5 статьи 290 УК. Ему грозит наказание – тюремное заключение сроком на 12 лет.