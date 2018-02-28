Борец с коррупцией в Ростове-на-Дону попался на взятке в миллион рублей

В городе Ростов-на-Дону задержали «борца с коррупцией» на взятке в 1 миллион рублей – им оказался глава антикоррупционного отдела УФССП России в Ростовской области Александр Дралкин.

В результате расследования установлено, что в прошлом году обвиняемый чиновник получал деньги от главы Азовского отдела службы судебных приставов, два раза – весной и летом. Маргарита Ходыкина является начальником этого отдела. Общая сумма взяток составила более 1 миллиона рублей (550 и 500 тыс. рублей).Вышеупомянутый отдел службы судебных приставов нарушил действующие законы об исполнительном производстве и, чтобы избежать наказания, дал взятку чиновнику.Следствие по коррупционному делу закончено. Материалы направлены следователями управлением Ростова-на-Дону в Ленинский районный суд с целью их дальнейшего анализа и вынесения приговора обвиняемому. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинения по уголовному делу.Борец с коррупцией понесет ответственность по нескольким пунктам части 5 статьи 290 УК. Ему грозит наказание – тюремное заключение сроком на 12 лет.