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| | В США мужчина насмерть забил бутылкой жену из-за порно

В США мужчина насмерть забил бутылкой жену из-за порно

Вчера, 20:18
Правоохранители Алабамы, США, арестовали мужчину по подозрению в убийстве. По предварительным данным, местный житель забил насмерть свою жену бутылкой из-под ликера после того, как узнал, что супруга подрабатывает продажей своих интимных фотографий.

В США мужчина насмерть забил бутылкой жену из-за порно

 

Суд штата Алабама продолжает сбор улик против местного жителя Уильяма Джеффри Уэста, подозреваемого в убийстве 42-летней Кэтлин Дона Уэст. Обнаженное тело женщины нашли около ее дома, орудием преступления стала бутылка из-под ликера. Полицейские сразу же арестовали мужа погибшей. По версии следствия, мужчина узнал, что его жена втайне от него создала порно-сайт, и забил супругу насмерть. Под псевдонимом Китти Кэт женщина выкладывала свои интимные снимки и предоставляла пользователям доступ к ним за 15 долларов.

Суд назначил залог для мужчины в полмиллиона долларов. У супругов Уэст осталась 12-летняя дочь.
Виктория Озерова
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