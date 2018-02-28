В США мужчина насмерть забил бутылкой жену из-за порно

Правоохранители Алабамы, США, арестовали мужчину по подозрению в убийстве. По предварительным данным, местный житель забил насмерть свою жену бутылкой из-под ликера после того, как узнал, что супруга подрабатывает продажей своих интимных фотографий.

Виктория Озерова

Суд штата Алабама продолжает сбор улик против местного жителя Уильяма Джеффри Уэста, подозреваемого в убийстве 42-летней Кэтлин Дона Уэст. Обнаженное тело женщины нашли около ее дома, орудием преступления стала бутылка из-под ликера. Полицейские сразу же арестовали мужа погибшей. По версии следствия, мужчина узнал, что его жена втайне от него создала порно-сайт, и забил супругу насмерть. Под псевдонимом Китти Кэт женщина выкладывала свои интимные снимки и предоставляла пользователям доступ к ним за 15 долларов.Суд назначил залог для мужчины в полмиллиона долларов. У супругов Уэст осталась 12-летняя дочь.