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| | в Магадане ребенка семь лет морили голодом ради социальных пособий

в Магадане ребенка семь лет морили голодом ради социальных пособий

Вчера, 20:05
Жительница Магадана в течение семи лет заставляла голодать своего сына и травила его лекарствами ради получения социальных пособий. В отношении женщины заведено уголовное дело, которое к данному моменту уже завершено.

в Магадане ребенка семь лет морили голодом ради социальных пособий

 

В 2008 году жительница Магаданской области вместе с мужем оформила опеку на сиротой из Магадана. Отмечается, что муж женщины не знал о ее преступном намерении. Супруга в тайне от него истязала приемного сына голодом и заставляла пить лекарства, которые пагубно влияли на ЖКТ ребенка, вызывали боли и колики. Ей даже удалось ввести в заблуждение медиков и выхлопотать для мальчика пособие по инвалидности и другие соцвыплаты.

В результате ребенок получил целый «букет» хронических недугов, у него диагностировали крайнее истощение и тяжкий вред здоровью. За семь лет родительнице было выплачено полтора миллиона рублей в качестве пособий из федерального бюджета. Всего же местный и федеральный бюджеты выплатили мошеннице более двух с половиной миллионов рублей.

Приемную мать обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана. Сейчас о мальчике заботится другая семья. Новой маме удалось нормализовать его состояние. В то же время правоохранители намерены дать правовую оценку действиям органов опеки, с чьего попустительства возникла такая ситуация.
Дарья Светозарова
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