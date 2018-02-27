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| | В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире

В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире

Вчера, 22:54
В столице Татарстана, Казани, 34-летний мужчина забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и открыл стрельбу по мимо проходящим людям. В результате инцидента получили ранения три человека, один гражданин погиб. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире

 

По словам соседей, агрессор вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, не реагировал на замечания окружающих. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Официальных заявлений о причинах агрессии не поступало. В результате перестрелки получил ранение участковый, который часто проводил частные беседы с арестованным, наставляя его на «путь истинный».

Чтобы обезвредить злоумышленника привлекли бойцов спецподразделений. Обученные военные удачно справились с поставленной задачей. Местные СМИ сообщают, что один из полицейских получил смертельную травму. Представители МВД Татарстана на данный момент эту информацию не комментируют. По мнению правоохранителей, злоумышленник находился в состоянии измененного сознания из-за употребленных спиртных напитков.
Домбровский Сергей
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