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| | На Урале мужчина расстрелял случайных прохожих

На Урале мужчина расстрелял случайных прохожих

Вчера, 22:34
26 февраля в 23 часа по местному времени в населенном пункте Сухой Лог Свердловской области мужчина из своей квартиры, расположенной на третьем этаже жилого массива, открыл беспорядочную стрельбу по пешеходам. В результате получил ранения один гражданин.

На Урале мужчина расстрелял случайных прохожих

 

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Стрелка задержали, на момент ареста он находился в невменяемом состоянии, так как выпил приличную дозу алкоголя. Полицейские не понимают причину агрессии задержанного. Нарушителя отправят на медицинское освидетельствование. По мнению стражей порядка, злоумышленник устроил стрельбу из-за белой горячки. Пострадавшего госпитализировали, он получил ранение головы и туловища. Врачи своевременно оказали помощь гражданину, поэтому он остался жив. Сейчас состояние пациента называют стабильным.

Задержанный осуществил первый выстрел в дверь собственной квартиры. По информации уральских СМИ, злоумышленником является экс-инспектор. Агрессор уволился из ГИБДД порядка десяти лет назад. Нарушитель осуществил более дюжины выстрелов на улицу из окна квартиры. На данный момент ведется расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
Домбровский Сергей
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