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| | Развративший школьницу в метро Санкт-Петербурга педофил задержан

Развративший школьницу в метро Санкт-Петербурга педофил задержан

Сегодня, 17:48
Представители правоохранительных органов сообщили о задержании 51-летнего мужчины в метро Санкт-Петербурга, которого подозревают в попытке совращения несовершеннолетней. Произошел инцидент еще 9 февраля, среди бела дня непосредственно в вагоне на пути от станции «Площадь Александра Невского» до «Пролетарской».

Развративший школьницу в метро Санкт-Петербурга педофил задержан

 

«Из материалов уголовного дела стало известно, что обвиняемый совершал в отношении несовершенного ребенка развратные действия», - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Было начато уголовное производство по статье «развратные действия сексуального характера». Педофила в скором времени удалось задержать. После его арестовали и поместили под стражу.

К сожалению, это не первый случай, когда развратники нападают на пассажиров метро. В начале февраля полиция сообщала об аналогичном случае, когда в районе 19 часов педофил напал на 15-летнюю школьницу в перегоне между «Гостиным двором» и «Маяковской». Преступник задержан и арестован.
Николай Офицеров
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