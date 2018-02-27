Развративший школьницу в метро Санкт-Петербурга педофил задержан

«Из материалов уголовного дела стало известно, что обвиняемый совершал в отношении несовершенного ребенка развратные действия», - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Было начато уголовное производство по статье «развратные действия сексуального характера». Педофила в скором времени удалось задержать. После его арестовали и поместили под стражу.
К сожалению, это не первый случай, когда развратники нападают на пассажиров метро. В начале февраля полиция сообщала об аналогичном случае, когда в районе 19 часов педофил напал на 15-летнюю школьницу в перегоне между «Гостиным двором» и «Маяковской». Преступник задержан и арестован.