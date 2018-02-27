Развративший школьницу в метро Санкт-Петербурга педофил задержан

Представители правоохранительных органов сообщили о задержании 51-летнего мужчины в метро Санкт-Петербурга, которого подозревают в попытке совращения несовершеннолетней. Произошел инцидент еще 9 февраля, среди бела дня непосредственно в вагоне на пути от станции «Площадь Александра Невского» до «Пролетарской».

Николай Офицеров

», - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Было начато уголовное производство по статье «развратные действия сексуального характера». Педофила в скором времени удалось задержать. После его арестовали и поместили под стражу.К сожалению, это не первый случай, когда развратники нападают на пассажиров метро. В начале февраля полиция сообщала об аналогичном случае, когда в районе 19 часов педофил напал на 15-летнюю школьницу в перегоне между «Гостиным двором» и «Маяковской». Преступник задержан и арестован.