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| | 39 бутылок пива в качестве взятки предложил в Самаре торговец полицейскому

39 бутылок пива в качестве взятки предложил в Самаре торговец полицейскому

Сегодня, 16:46
В Самаре полицейские хотели приостановить незаконную торговлю спиртными напитками. Когда у предпринимателя попросили показать документы на алкогольную продукцию, мужчина решил откупиться, предложив проверяющим десять тысяч рублей и 39 бутылок пива.

39 бутылок пива в качестве взятки предложил в Самаре торговец полицейскому

 

Блюстители порядка не согласились на такую сделку и зафиксировали факт дачи взятки. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, но даже в отделении бизнесмен делал полицейским заманчивые предложения, не понимая, как можно добровольно отказываться от денег. Мужчина привел дюжину поводов, по которым стражам порядка выгодно сотрудничать с ним. Предприниматель долго расхваливал свое пиво, называя этот напиток самым качественным в округе.

Несмотря на все старания подозреваемого, полицейские проявили стойкость оловянных солдатиков и избежали искушения получить прибыль от прощения нарушителя. Бизнесмена обвиняют в даче взятки, с него взяли подписку о невыезде.
Домбровский Сергей
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