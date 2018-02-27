39 бутылок пива в качестве взятки предложил в Самаре торговец полицейскому

В Самаре полицейские хотели приостановить незаконную торговлю спиртными напитками. Когда у предпринимателя попросили показать документы на алкогольную продукцию, мужчина решил откупиться, предложив проверяющим десять тысяч рублей и 39 бутылок пива.

Домбровский Сергей

Блюстители порядка не согласились на такую сделку и зафиксировали факт дачи взятки. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, но даже в отделении бизнесмен делал полицейским заманчивые предложения, не понимая, как можно добровольно отказываться от денег. Мужчина привел дюжину поводов, по которым стражам порядка выгодно сотрудничать с ним. Предприниматель долго расхваливал свое пиво, называя этот напиток самым качественным в округе.Несмотря на все старания подозреваемого, полицейские проявили стойкость оловянных солдатиков и избежали искушения получить прибыль от прощения нарушителя. Бизнесмена обвиняют в даче взятки, с него взяли подписку о невыезде.