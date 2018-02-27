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| | Пассажиру «Аэрофлота» предъявили обвинение за дебош

Пассажиру «Аэрофлота» предъявили обвинение за дебош

Сегодня, 13:31
Против пассажира, устроившего дебош в салоне авиалайнера, совершающего рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский 15 января этого года, возбудили сразу два уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Пассажиру «Аэрофлота» предъявили обвинение за дебош

 

На данном этапе решается вопрос об объединении двух дел в одно производство. По комментариям юристов, это не предвещает обвиняемому ничего хорошего. Для него две статьи: «хулиганство» и «побои» - менее опасна, чем одна – «вооруженный разбой», которая предусматривает максимальную санкцию.
 
Пассажир «Аэрофлота», будучи в невменяемом состоянии из-за алкоголя, оскорблял экипаж и ударил одного из стюардов. В результате инцидента командир экипажа в целях обеспечения безопасности полета хотел совершить несанкционированную посадку в Новосибирском аэропорту Толмачево. Но в салоне находились крепкие мужчины, которые связали дебошира и передали его в руки камчатским полицейским.

Сергей Денисов
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