Пассажиру «Аэрофлота» предъявили обвинение за дебош

Пассажиру «Аэрофлота» предъявили обвинение за дебошСегодня, 13:31
Авиалайнер Superjet-100 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Домодедово. Самолет совершал рейс из Нижнекамска в Шереметьево.
25 мая в аэропорту «Шереметьево», на борту самолета отправляющимся в Стамбул, случился неприятный инцидент, в результате которого произошла задержка вылета на
Принадлежащий «Аэрофлоту» самолет, направлявшийся из Москвы в Гонконг, совершил незапланированное приземление в Новосибирске. Об этом прессе рассказали в