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| | Подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге признали невменяемым

Подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге признали невменяемым

Вчера, 21:16
Подозреваемого во взрыве магазина «Перекресток» в Петербурге Дмитрия Лукьяненко признали невменяемым. Информацию об этом распространяют СМИ Северной столицы России, ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого во взрыве супермаркета в Петербурге признали невменяемым

 

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подозреваемого задержали, этот человек начинил взрывчатое вещество кустарного производства метизными изделиями и привел его в действие в зале торгового комплекса. В результате происшествия пострадали 18 человек. На допросе подозреваемый заявил, что проявил агрессию так как ему надоели организаторы психологических программ, которые являются мошенниками. Лукьяненко ранее посещал подобные тренинги и сейчас чувствует себя обманутым.

Задержанного признали невменяемым. Человека отправят в специализированное учреждение, где им займутся эксперты. Мужчина с 19 лет стоит на учете в психиатрическом диспансере. На данный момент Лукьяненко сидит за решеткой.
Домбровский Сергей
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