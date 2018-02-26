В Пскове пьяный убийца таксиста замерз в лесу

В Пскове Следственный Комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. Ночью 23 февраля пьяный преступник убил таксиста и угнал автомобиль покойного, после чего умер из-за переохлаждения в лесу.

Согласно официальной версии Следственного комитета, в Пскове, из-за отказа везти мужчину в состоянии алкогольного опьянения, был насмерть застрелен водитель такси. Убийца угнал его машину, пытаясь скрыться от сотрудников полиции в лесу, но замерз там и умер.Изначально будущий преступник вступил в конфликт с управлением ночного развлекательного заведения из-за недоразумения с номерком в гардеробе. Оскорбленный мужчина поехал домой за патронами и ружьем с целью мести администрации, но водитель транспортного средства не согласился везти пьяного вооруженного пассажира.После убийства водителя такси, злоумышленник хотел выполнить задуманное относительного администрации клуба, но его начал преследовать экипаж ДПС. Скрываясь от полиции, убийца за пределами города съехал в кювет, не справившись с управлением, и попытался скрыться в лесу без верхней одежды. Спустя некоторое время был найден его труп с признаками переохлаждения.