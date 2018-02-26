Под Омском глухонемого россиянина убили из-за неправильно истолкованного жеста

В Омской области глухонемой россиянин попросил у соседа сигарету. Мужчина неправильно трактовал жест инвалида и набросился на него с кулаками. Завязалась драка, в результате которой убили человека.

Домбровский Сергей

Мимо проходила сожительница «оскорбленного» гражданина. Дама ударила несколько раз мясорубкой по голове обидчика, от полученных травм глухонемой скончался. Полицейские провели допрос участников конфликта. Женщина воспитывает 17-летнего сына. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Ведется расследование, по закрытии дела документы передадут в суд, на котором решат дальнейшую участь обвиняемой.Весной 2017 года в Свердловской области у глухонемой отняли детей и передали их в интернат. По словам женщины, причиной этому является ее инвалидность. Соседи говорят, что дама имела тягу к спиртным напиткам, поэтому ее лишили родительских прав.