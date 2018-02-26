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| | Под Омском глухонемого россиянина убили из-за неправильно истолкованного жеста

Под Омском глухонемого россиянина убили из-за неправильно истолкованного жеста

Сегодня, 11:58
В Омской области глухонемой россиянин попросил у соседа сигарету. Мужчина неправильно трактовал жест инвалида и набросился на него с кулаками. Завязалась драка, в результате которой убили человека.

Под Омском глухонемого россиянина убили из-за неправильно истолкованного жеста

 

Мимо проходила сожительница «оскорбленного» гражданина. Дама ударила несколько раз мясорубкой по голове обидчика, от полученных травм глухонемой скончался. Полицейские провели допрос участников конфликта. Женщина воспитывает 17-летнего сына. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Ведется расследование, по закрытии дела документы передадут в суд, на котором решат дальнейшую участь обвиняемой.

Весной 2017 года в Свердловской области у глухонемой отняли детей и передали их в интернат. По словам женщины, причиной этому является ее инвалидность. Соседи говорят, что дама имела тягу к спиртным напиткам, поэтому ее лишили родительских прав.
Домбровский Сергей
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