Под Омском глухонемого россиянина убили из-за неправильно истолкованного жеста

Мимо проходила сожительница «оскорбленного» гражданина. Дама ударила несколько раз мясорубкой по голове обидчика, от полученных травм глухонемой скончался. Полицейские провели допрос участников конфликта. Женщина воспитывает 17-летнего сына. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Ведется расследование, по закрытии дела документы передадут в суд, на котором решат дальнейшую участь обвиняемой.
Весной 2017 года в Свердловской области у глухонемой отняли детей и передали их в интернат. По словам женщины, причиной этому является ее инвалидность. Соседи говорят, что дама имела тягу к спиртным напиткам, поэтому ее лишили родительских прав.