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| | На юге Москвы расстреляли мужчину

На юге Москвы расстреляли мужчину

Вчера, 21:41
В западной части Москвы неизвестный застрелил мужчину, когда тот находился в городском сквере. Инцидент со смертельным исходом произошел на улице Бакинских комиссаров.

На юге Москвы расстреляли мужчину

 

Как сообщается, неизвестный человек выстрелил в мужчину в российской столице, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов и стражи правопорядка. Сам пострадавший умер о полученных ранений. По факту убийства СК открыл уголовное дело.

Ранее на юге Москвы неизвестный попытался застрелить предпринимателя из Азербайджана, он сделал несколько выстрелов в машину Lexus, где находилась жертва. Стрельба произошла на Чертановской улице, полиция расследует дело.
Никита Готский
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