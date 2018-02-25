На юге Москвы расстреляли мужчину

В западной части Москвы неизвестный застрелил мужчину, когда тот находился в городском сквере. Инцидент со смертельным исходом произошел на улице Бакинских комиссаров.

Никита Готский

Как сообщается, неизвестный человек выстрелил в мужчину в российской столице, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов и стражи правопорядка. Сам пострадавший умер о полученных ранений. По факту убийства СК открыл уголовное дело.Ранее на юге Москвы неизвестный попытался застрелить предпринимателя из Азербайджана, он сделал несколько выстрелов в машину Lexus, где находилась жертва. Стрельба произошла на Чертановской улице, полиция расследует дело.