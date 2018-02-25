В российском посольстве в Аргентине нашли почти 400 килограммов кокаина

Общими усилиями спецслужбы России и аргентины предотвратили трафик из Аргентины в Российскую Федерацию. Подробностями операции поделилась министр безопасности аргентины Патрисия Буллрич.

Дарья Светозарова

Она рассказала, что в декабре 2016-го российское посольство проинформировало о том, что в одном из помещений было найдено несколько вализ, наполненных кокаином. Совместными усилиями спецслужбы двух государств провели спецоперацию. В процессе наркотическое вещество поменяли на муку, а в вализы вложили GPS-трекеры. С их помощью полицейские стали отслеживать телефонные переговоры злоумышленников, причастных к попытке переправить наркотик за границу.Операция была проведена успешно, не было допущено ни малейшей утечки. Буллрич сообщила, что стоимость конфискованного кокаина на черном рынке могла составить 50 миллионов евро.Пользователи Рунета с энтузиазмом встретили эту новость. Однако их удивило, что в своем заявлении министр употребила словосочетание «черный рынок». Они удивились, неужели бывает «белый рынок» кокаина. Другие расстроились из-за того, что в этом, очевидно, замешаны российские дипломаты, так как технический персонал вряд ли мог организовать трафик.