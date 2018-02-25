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| | В российском посольстве в Аргентине нашли почти 400 килограммов кокаина

В российском посольстве в Аргентине нашли почти 400 килограммов кокаина

Вчера, 20:20
Общими усилиями спецслужбы России и аргентины предотвратили трафик из Аргентины в Российскую Федерацию. Подробностями операции поделилась министр безопасности аргентины Патрисия Буллрич.

В российском посольстве в Аргентине нашли почти 400 килограммов кокаина

 

Она рассказала, что в декабре 2016-го российское посольство проинформировало о том, что в одном из помещений было найдено несколько вализ, наполненных кокаином. Совместными усилиями спецслужбы двух государств провели спецоперацию. В процессе наркотическое вещество поменяли на муку, а в вализы вложили GPS-трекеры. С их помощью полицейские стали отслеживать телефонные переговоры злоумышленников, причастных к попытке переправить наркотик за границу.

Операция была проведена успешно, не было допущено ни малейшей утечки. Буллрич сообщила, что стоимость конфискованного кокаина на черном рынке могла составить 50 миллионов евро.

Пользователи Рунета с энтузиазмом встретили эту новость. Однако их удивило, что в своем заявлении министр употребила словосочетание «черный рынок». Они удивились, неужели бывает «белый рынок» кокаина. Другие расстроились из-за того, что в этом, очевидно, замешаны российские дипломаты, так как технический персонал вряд ли мог организовать трафик.
Дарья Светозарова
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