В Дагестане СК задержал полковника полиции за махинации

В Дагестане задержали полковника МВД за махинации в работе. СК по региону открыл уголовное дело по данному факту.

Никита Готский

СМИ сообщают, что следователи северокавказской республики задержали полковника МВД из уголовного розыска Хайбула Ибнухаджарова. Правоохранитель подозревается в подтасовке финансовой отчетности.СК арестовал двух полицейских, имя второго задержанного не сообщается. Как сообщают в ведомстве, данные должностные лица, применяя служебный статус, представили в финансов отдел ложные документы в целях компенсации командировочных трат. За такие действия нарушители обогатились на сумму 10-20 тысяч рублей. Материальными ресурсами они распорядились по личному усмотрению.Ранее в Дагестан приехала комиссия из Москвы. В результате проверки были задержаны глава Махачкалы Мусаев и главный архитектор города Гитинов. Также задержали и других чиновников.