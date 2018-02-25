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| | В Дагестане СК задержал полковника полиции за махинации

В Дагестане СК задержал полковника полиции за махинации

Вчера, 19:20
В Дагестане задержали полковника МВД за махинации в работе. СК по региону открыл уголовное дело по данному факту.

В Дагестане СК задержал полковника полиции за махинации

 

СМИ сообщают, что следователи северокавказской республики задержали полковника МВД из уголовного розыска Хайбула Ибнухаджарова. Правоохранитель подозревается в подтасовке финансовой отчетности.

СК арестовал двух полицейских, имя второго задержанного не сообщается. Как сообщают в ведомстве, данные должностные лица, применяя служебный статус, представили в финансов отдел ложные документы в целях компенсации командировочных трат. За такие действия нарушители обогатились на сумму 10-20 тысяч рублей. Материальными ресурсами они распорядились по личному усмотрению.

Ранее в Дагестан приехала комиссия из Москвы. В результате проверки были задержаны глава Махачкалы Мусаев и главный архитектор города Гитинов. Также задержали и других чиновников.
Никита Готский
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