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| | В Ингушетии нашли труп бывшего главы Минтруда республики

В Ингушетии нашли труп бывшего главы Минтруда республики

Сегодня, 16:05
На территории республики Ингушетия нашли труп бывшего министра труда Багаудина Маршани. Об этом сообщают в СК по региону.

В Ингушетии нашли труп бывшего главы Минтруда республики

 

Как рассказали местные следователи, труп Маршани обнаружили в частном доме возле отеля «Небоскреб». Согласно предварительной информации, смерть чиновника наступила в результате отравления угарным газом, при этом при осмотре дома силовики последствий аварии не зафиксировали. Также в СК России по Ингушетии отмечается, что в помещении присутствовали супруга и сын экс-министра труда, попавшие после нахождения тела в больницу.

По этому факту проводится проверка, в итоге которой следователи примут процессуальное решение. На теле бывшего главы министерства следов насилия правоохранители не обнаружили.
Никита Готский
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