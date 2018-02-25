В Ингушетии нашли труп бывшего главы Минтруда республики

На территории республики Ингушетия нашли труп бывшего министра труда Багаудина Маршани. Об этом сообщают в СК по региону.

Никита Готский

Как рассказали местные следователи, труп Маршани обнаружили в частном доме возле отеля «Небоскреб». Согласно предварительной информации, смерть чиновника наступила в результате отравления угарным газом, при этом при осмотре дома силовики последствий аварии не зафиксировали. Также в СК России по Ингушетии отмечается, что в помещении присутствовали супруга и сын экс-министра труда, попавшие после нахождения тела в больницу.По этому факту проводится проверка, в итоге которой следователи примут процессуальное решение. На теле бывшего главы министерства следов насилия правоохранители не обнаружили.