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| | Житель Петербурга зверски убил собственную супругу и расчленил ее тело

Житель Петербурга зверски убил собственную супругу и расчленил ее тело

Сегодня, 13:55
Местный житель Санкт-Петербурга, ранее являвшийся гражданином Украины, убил собственную супругу, расчленил ее тело и упаковал в полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского УВД.

Житель Петербурга зверски убил собственную супругу и расчленил ее тело

 

По сообщению правоохранителей, следственной бригаде особо не пришлось напрягаться. Оперативники приехали на Богатырский проспект, увидели тело мужчины, виновного в убийстве собственной супруги, и записку, где объяснялись мотивы, действия и результат содеянного. Мужчина написал, что они с супругой пили спиртное, возникла ссора, в ходе которой он убил ее, расчленил тело, упаковал всё в полиэтиленовые пакеты, загрузил в багажник автомобиля и отвез на Репищевскую улицу. Там и были найдены страшные последствия убийства. Полиция продолжает расследовать данное дело и выяснять причины смерти виновного.

Как отмечается в справке Санкт-Петербургского УВД, украинец был временно безработным и проживал в городе всего одиннадцать месяцев.
Сергей Денисов
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