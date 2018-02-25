Житель Петербурга зверски убил собственную супругу и расчленил ее тело

Местный житель Санкт-Петербурга, ранее являвшийся гражданином Украины, убил собственную супругу, расчленил ее тело и упаковал в полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского УВД.

Сергей Денисов

По сообщению правоохранителей, следственной бригаде особо не пришлось напрягаться. Оперативники приехали на Богатырский проспект, увидели тело мужчины, виновного в убийстве собственной супруги, и записку, где объяснялись мотивы, действия и результат содеянного. Мужчина написал, что они с супругой пили спиртное, возникла ссора, в ходе которой он убил ее, расчленил тело, упаковал всё в полиэтиленовые пакеты, загрузил в багажник автомобиля и отвез на Репищевскую улицу. Там и были найдены страшные последствия убийства. Полиция продолжает расследовать данное дело и выяснять причины смерти виновного.Как отмечается в справке Санкт-Петербургского УВД, украинец был временно безработным и проживал в городе всего одиннадцать месяцев.