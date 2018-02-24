В Петербурге пьяный мужчина ради своей возлюбленной разбил дверь в автобусе

Житель Петербурга очень необычным способом пытался признаться в любви своей девушке, которая села в автобус для отправления домой.

23 февраля пьяный мужчина, провожая свою даму сердца на автобусную остановку, учинил дебош. Когда девушка села в автобус, державший маршрут Каськово — проспект Ветеранов, мужчина разбил стекло в двери и просунув в дырку голову начал петь своей невесте серенаду. Пассажиры были в шоке. Кондуктору с большим усилием удалось прогнать романтика, грозясь вызвать наряд полиции.





Такое романтические признания в любви дорого обошлась девушке, ей пришлось возместить нанесенный автобусу ущерб, дабы ее жениха не сдали в полицию.

Пелагея Лебединская