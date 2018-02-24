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| | В Петербурге пьяный мужчина ради своей возлюбленной разбил дверь в автобусе

В Петербурге пьяный мужчина ради своей возлюбленной разбил дверь в автобусе

Вчера, 21:32
Житель Петербурга очень необычным способом пытался признаться в любви своей девушке, которая села в автобус для отправления домой.

В Петербурге пьяный мужчина ради своей возлюбленной разбил дверь в автобусе

 

23 февраля пьяный мужчина, провожая свою даму сердца на автобусную остановку, учинил дебош. Когда девушка села в автобус, державший маршрут Каськово — проспект Ветеранов, мужчина разбил стекло в двери и просунув в дырку голову начал петь своей невесте серенаду. Пассажиры были в шоке. Кондуктору с большим усилием удалось прогнать романтика, грозясь вызвать наряд полиции.


В Петербурге пьяный мужчина ради своей возлюбленной разбил дверь в автобусе

 

Такое романтические признания в любви дорого обошлась девушке, ей пришлось возместить нанесенный автобусу ущерб, дабы ее жениха не сдали в полицию.

 


Пелагея Лебединская
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