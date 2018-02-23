Автомобильные воры придумали новый способ заработка

На странице «Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано предостережение всем автомобилистам: «Ребят, что творится... В Челябинске с многих автомобилей за сутки сняли двери с «Тойота Камри». Вопрос, как, что даже сигналка не сработала?». В доказательство преступления на странице размещены фотографии Toyota Camry без дверей и скриншот из мобильного приложения Avito с объявлением о продаже дверей для данной модели автомобиля за 30 тысяч рублей.
В комментариях пользователи Интернета отметили, что им уже приходилось сталкиваться с таким воровством, не только в Челябинске, но и в других городах России. Таким кражам, по мнению комментаторов, уже несколько лет и сигнализация не обязательно помогает предотвратить их.