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| | Житель Петербурга был найден мертвым, после жалобы на издевательство силовиков

Житель Петербурга был найден мертвым, после жалобы на издевательство силовиков

Вчера, 21:30
Житель Санкт-Петербурга вышел в социальную сеть «ВКонтакте» непосредственно из машины, куда его отправили правоохранители. Во время онлайн-трансляции мужчина рассказал, что стражи порядка его избили. Спустя несколько часов его нашли мертвым в одном из полицейских участков. Предположительно. Причиной смерти стала асфиксия.

Житель Петербурга был найден мертвым, после жалобы на издевательство силовиков

 

Ранее стало известно, что 34-летнего петербуржца в нетрезвом состоянии задержали вблизи его дома на проспекте Солидарности. Видеоролик он выложил в Сеть в 17:58. Обращение задержанный транслировал уже в машине. Он наглядно показывал следы побоев, кровь на ноге, заявляя при этом, что не понимает, за что его избили. Далее мужчина добавил, что избили его полицейские. Их агрессию житель Северной столицы пояснил тем, что им не понравилось, как он ответил на их вопросы. Трансляцию прервал грубый окрик блюстителя закона: «Иди, выйди сюда! Выйди и вот сюда подойди!».



21 февраля 22:20 по Москве врачи констатировали смерть задержанного. Отмечается, что труп Обнаружили в СИЗО одного из полицейских участков Невского района. На следующий день СК возбудил уголовное дело. Подозреваемым инкриминируется халатность, повлекшая смерть человека. На шее погибшего найдены следы удушения.
Дарья Светозарова
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