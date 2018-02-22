В Нижнем Новгороде мужчину оштрафовали на 10 тысяч за публикацию интимных фото жены

Следствие восприняло данные действия, как распространение сведений, нарушающих неприкосновенность частной жизни и семейной тайны. Тем самым мстительный супруг причинил своему близкому человеку моральный вред.
«Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для признания 30-летнего гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о распространении сведений о частной жизни лица, составляющими семейную тайну, без его на то согласия», - заявил представитель СК по Нижегородской области, добавив, что мужчина свою вину в содеянном признал и во всем раскаялся.
Данный факт свою роль сыграл, потому суд удовлетворил ходатайство подсудимого о прекращении в его отношении уголовного преследования и назначении обязательного штрафа за причинение морального ущерба.