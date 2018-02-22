В Нижнем Новгороде мужчину оштрафовали на 10 тысяч за публикацию интимных фото жены

30-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода испытал к своей супруге сильный порыв ревности, что вылилось ему в штраф в 10 тысяч рублей. Все дело в том, что мужчина решил разместить на просторах сети ее обнаженные фото и видео. Данные материалы он переслал родственнику и коллеге по работе.

Николай Офицеров

Следствие восприняло данные действия, как распространение сведений, нарушающих неприкосновенность частной жизни и семейной тайны. Тем самым мстительный супруг причинил своему близкому человеку моральный вред.», - заявил представитель СК по Нижегородской области, добавив, что мужчина свою вину в содеянном признал и во всем раскаялся.Данный факт свою роль сыграл, потому суд удовлетворил ходатайство подсудимого о прекращении в его отношении уголовного преследования и назначении обязательного штрафа за причинение морального ущерба.