Подмосковного следователя задержали за пропажу вещдоков на миллиард рублей

Согласно официальному постановлению, утверждённому московским Басманным судом, сотрудниками правоохранительных органов было осуществлено задержание следователя, которого обвиняют в пропаже вещественных доказательств на сумму более миллиарда рублей.

Алексей Тимошин, занимающий в управлении Следственного комитета Подмосковья должность полковника юстиции, в данный момент находится под стражей по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Ущерб от хищения вещественных доказательств оценивается следователями на сумму примерно 1,7 миллиарда рублей. От своей должности Тимошин был отстранён ещё в декабре прошлого года. Данное решение было принято в Следственном комитете РФ после проведения соответствующей проверки, выявившей масштабную недостачу вещдоков.

Александр Вест

В то время, когда Алексей Тимошин занимал должность руководителя одного из районных отделов, сотрудники управления безопасности СКР зафиксировали неоднократное поступление жалоб на незаконные действия со стороны следователей.