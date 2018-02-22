На Ямале полицейский снимал на видео издевательства над животными

Полицейский, несущий свою службу на острове Ямал, расположенном на севере Западной Сибири, снимал на видео, как он занимается издевательствами над животными. Один из таких видеороликов был опубликован в Сети.

Александр Вест

Шквал критики от встревоженных пользователей интернета обрушился на видеоролик, загруженный на видеохостинге YouTube. На видео, которое в интернет загрузила супруга полицейского-садиста, запечатлён процесс избиения сторожевого пса пьяным полицейским. Жена стража правопорядка заявила, что подобное поведение замечает за мужем не в первый раз, а в его архиве имеются и другие видеозаписи его издевательств над животными.Пользователи в Сети стали настаивать на отстранении от службы мужчины, который позволил себе издеваться над беззащитной собакой, прикованной к цепям, а также многие пользователи стали настаивать на наказании садиста. В региональном управлении УМВД зафиксировали случай жестокого обращения с животными, а обидчика ждёт соответствующее наказание.