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| | На Ямале полицейский снимал на видео издевательства над животными

На Ямале полицейский снимал на видео издевательства над животными

Сегодня, 14:56
Полицейский, несущий свою службу на острове Ямал, расположенном на севере Западной Сибири, снимал на видео, как он занимается издевательствами над животными. Один из таких видеороликов был опубликован в Сети.

На Ямале полицейский снимал на видео издевательства над животными

 

Шквал критики от встревоженных пользователей интернета обрушился на видеоролик, загруженный на видеохостинге YouTube. На видео, которое в интернет загрузила супруга полицейского-садиста, запечатлён процесс избиения сторожевого пса пьяным полицейским. Жена стража правопорядка заявила, что подобное поведение замечает за мужем не в первый раз, а в его архиве имеются и другие видеозаписи его издевательств над животными.

Пользователи в Сети стали настаивать на отстранении от службы мужчины, который позволил себе издеваться над беззащитной собакой, прикованной к цепям, а также многие пользователи стали настаивать на наказании садиста. В региональном управлении УМВД зафиксировали случай жестокого обращения с животными, а обидчика ждёт соответствующее наказание.
Александр Вест
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