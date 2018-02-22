Не предсказал: Участника "Битвы экстрасенсов" избили в метро Москвы

На самого молодого участника шоу «Битва экстрасенсов» 17-летнего Никиту Турчина поздним вечером 21 февраля неизвестные совершили дерзкое нападение в метрополитене. Информацию об этом сообщают московские СМИ, ссылаясь на слова друга пострадавшего.

Домбровский Сергей

Никита Турчин возвращался домой после общения с приятелями. В перегоне между метро «Парк культуры» и «Октябрьская» к парню подошел мужчина, который начал оскорблять молодого человека. Участник «Битвы экстрасенсов» не растерялся и достойно ответил задире. В итоге хулиган набросился на Никиту Турчина и стал избивать подростка. Мужчина несколько раз ударил парня головой о стекло и пытался вырвать сумку. Сделать это агрессору не удалось, затем он выпрыгнул из вагона на ближайшей станции.Турчин рассказывает, что рядом ехавшие пассажиры даже не пытались ему помочь. Люди равнодушно смотрели на то, как подростка избивают в вагоне метро. Экстрасенс отправился в больницу, но его там не приняли, отправив в детское отделение. В итоге ученик попал в клинику лишь на следующий день после случившегося. Врачи поставили диагноз: «Сотрясение мозга». Сейчас Турчин находится на лечении. Молодой человек запомнился публике своим выступлением в последнем сезоне «Битвы экстрасенсов».