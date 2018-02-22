Спрятавшего героин в трусах наркоторговца сняли на видео

Представители пресс-службы московского главного комитета Министерства внутренних дел опубликовали видео, на котором запечатлён процесс изъятия запрещённых наркотических веществ из нижнего белья гражданина, приехавшего в столицу из одной из среднеазиатских стран. На видеокадрах видно, как правоохранители в сдержанной манере просят задержанного изъять все свёртки с наркотиками, которые наркодилер прятал в потайном кармане своих трусов.
Спрятавшего героин в трусах наркоторговца сняли на видеоСегодня, 14:00
По сообщению Госнаркоконтроля, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны наркокурьеры из Таджикистана, которые совершили попытку перевезти героин
Сыщики задержали посетителя поликлиники, у которого в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли почти 10 разовых доз наркотического средства героин.
При досмотре гражданина был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта изъятое вещество