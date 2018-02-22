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| | Спрятавшего героин в трусах наркоторговца сняли на видео

Спрятавшего героин в трусах наркоторговца сняли на видео

Сегодня, 14:00
В Москве сотрудники правоохранительных органов провели оперативное задержание приезжего гражданина, в трусах которого был обнаружен героин. Таким бесхитростным способом наркодилер собирался перенести наркотики втайне от стражей правопорядка.

Спрятавшего героин в трусах наркоторговца сняли на видео

 

Представители пресс-службы московского главного комитета Министерства внутренних дел опубликовали видео, на котором запечатлён процесс изъятия запрещённых наркотических веществ из нижнего белья гражданина, приехавшего в столицу из одной из среднеазиатских стран. На видеокадрах видно, как правоохранители в сдержанной манере просят задержанного изъять все свёртки с наркотиками, которые наркодилер прятал в потайном кармане своих трусов.

 
Всего в нижнем белье задержанный гражданин переносил пять свёртков с веществом в виде порошка, которым оказался героин. У его сообщника правоохранители изъяли ещё четыре свёртка, а в жилище преступников полицейские обнаружили примерно три килограмма героина.

Александр Вест
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