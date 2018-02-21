Женщина-бармен, избившая посетителя до смерти, приговорена к аресту в Подмосковье

21 февраля в Коломне перед судом предстала работница одного из местных кафе. Ее обвинили в нанесении побоев посетителю, повлекших смерть последнего.

Дарья Светозарова

Следователи ходатайствовали перед судом об избрании для обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, меры пресечения в виде ареста. Об этом уведомила помощник начальника главка по Московской области Ольга Врадий. Она уточнила. Что следствие ведется по сей день – раскрываются новые детали и обстоятельства.Ранее стало известно, что 17 февраля в кафе между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Потом ссора переросла в драку. В ходе рукопашной женщина не менее пяти раз ударила мужчина кулаком по лицу. В результате ударов посетитель ударился о прокрытую кафелем поверхность и этот удар стал для него смертельным. Медики диагностировали у погибшего черепно-мозговую травму. Оказалось, что у конфликтной сотрудницы заведения общепита имеется непогашенная судимость.