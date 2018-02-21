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| | Экс-главу «Роснано» Меламеда выпустят из-под домашнего ареста

Экс-главу «Роснано» Меламеда выпустят из-под домашнего ареста

Сегодня, 13:28
Экс-руководителя компании «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора организации Святослава Понурова выпускают из-под домашнего ареста 22 февраля в полночь. Информацию об этом распространяют московские СМИ, ссылаясь на слова адвоката заключенных.

Экс-главу «Роснано» Меламеда выпустят из-под домашнего ареста

 

Представители Фемиды не удовлетворили просьбу прокуратуры в отношении двух управленцев, так как при проведении следствия допускались нарушения, противоречащие законодательству РФ. Меламед и Понуров получат полную свободу действий после полуночи. Документы по их делу отправят Генеральному прокурору, поскольку он подписывал их. Должностному лицу предоставят доказательства нарушений, допущенных при расследовании данного инцидента.

По словам правозащитника, отстаивающего интересы Меламеда, на данный момент точно не скажет никто, когда бумаги по уголовному производству дойдут до суда. Экс-руководителя «Роснано» и Понурова обвиняют в заключении финансовых сделок, которые привели к потере компанией по разработке высокотехнологичной продукции 220 млн рублей. Эти деньги якобы присвоили Меламед и Понуров, но сейчас доказать причастность управленцев к хищениям не удалось.
Домбровский Сергей
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