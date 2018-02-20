В Хабаровском крае человек умер из-за оставленной стоматологом в его шее игле

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края мужчина скончался из-за того, что в его шее долгое время находилась игла. В этом обвинили работницу челюстно-лицевой хирургии, которая выполняющая функции стоматолога.

Домбровский Сергей

Инцидент произошел в 2015 году. Женщина находилась на ночном дежурстве, к ней в отделение привезли человека с иглой в шее. Врач отравила пострадавшего на рентген, на снимке запечатлели инородное тело. Дантист начала проводить операцию по извлечению иглы из шеи пациента, но во время манипуляций не смогла обнаружить ее. В итоге стоматолог зашила сделанный надрез, а инородное тело осталось в шее мужчины. Позже гражданин скончался от повреждения жизненно важных органов.Полицейские провели расследование, материалы дела предоставили в суд. На заседании признали оплошность врача, которая стала причиной человека. Осужденной запретили на протяжении двух лет заниматься врачебной деятельностью и на такой же срок ограничили ее свободу.