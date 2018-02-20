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| | В Ростове тату-мастер педофил предстанет перед судом за изнасилование 5 девушек

В Ростове тату-мастер педофил предстанет перед судом за изнасилование 5 девушек

Вчера, 19:26
В Ростове-на-Дону на рассмотрение в суд отправили дело 26-летнего парня. Он обвиняется в изнасиловании пяти девушек, четыре из которых не достигли 18-летнего возраста.

В Ростове тату-мастер педофил предстанет перед судом за изнасилование 5 девушек

 

Пресс-служба СУ СКР по Ростовской области проинформировала о передаче дела 26-летнего жителя в суд. Молодому человеку инкриминируют изнасилование малолетних девушек. По материалам следствия, совершать преступления подозреваемый начал осенью 2016 года, когда работал в тату-салоне. В Сети он завел диалог с 16-летней девочкой и пригласил на работу, чтобы якобы сделать бесплатную татуировку. Когда малолетняя пришла в салон, подозреваемый начал угрожать ножом и изнасиловал ее. Он принудил к подобной встрече данную девушку еще раз.

Прошлым летом парень познакомился через Сеть еще с одной 16-летней и пригласил девочку на собеседование на должность администратора, которое закончилось изнасилованием. Ситуация повторилась еще с двумя несовершеннолетними. Всего жертв пятеро.
Виктория Озерова
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