Владимирец несколько лет снимал порно с пасынком

Во Владимире правоохранители задержали 47-летнего мужчину по подозрению в растлении 12-летнего сына своей бывшей сожительницы и созданию порноматериалов с участием малолетнего. Подозреваемому грозит до 15 лет ограничения свободы.

Виктория Озерова

Пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области проинформировала о задержании местного жителя. 47-летнему мужчине инкриминируют изготовление детских порноматериалов. О правонарушении в полицию сообщила мать потерпевшего мальчика. Она нашла в своем жилище флеш-карту бывшего сожителя. На носителе записано порно с участием ее 12-летнего сына. Женщина жила с подозреваемым некоторое время назад и о его преступных действиях не догадывалась. Правоохранители выяснили, что использовать мальчика для порно мужчина начал еще шесть лет назад и делал это в течение нескольких лет.Подозреваемый трудился в сфере рекламы и коммерции. В случае доказания вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.