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| | Владимирец несколько лет снимал порно с пасынком

Владимирец несколько лет снимал порно с пасынком

Вчера, 18:48
Во Владимире правоохранители задержали 47-летнего мужчину по подозрению в растлении 12-летнего сына своей бывшей сожительницы и созданию порноматериалов с участием малолетнего. Подозреваемому грозит до 15 лет ограничения свободы.

Владимирец несколько лет снимал порно с пасынком

 

Пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области проинформировала о задержании местного жителя. 47-летнему мужчине инкриминируют изготовление детских порноматериалов. О правонарушении в полицию сообщила мать потерпевшего мальчика. Она нашла в своем жилище флеш-карту бывшего сожителя. На носителе записано порно с участием ее 12-летнего сына. Женщина жила с подозреваемым некоторое время назад и о его преступных действиях не догадывалась. Правоохранители выяснили, что использовать мальчика для порно мужчина начал еще шесть лет назад и делал это в течение нескольких лет.

Подозреваемый трудился в сфере рекламы и коммерции. В случае доказания вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Виктория Озерова
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