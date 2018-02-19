В кафе Волгограда официантка вырвала 5-летнюю девочку из рук педофила

В одном из кафе Центрального района Волгограда по улице Двинской 18 февраля произошел шокирующий инцидент. Там мужчина попытался изнасиловать 5-летнюю внучку своей приятельницы.

Николай Офицеров

В кафетерий компания из 58-летнего преступника, его приятельницы, а также внучки последней наведалась поздно вечером. Женщина после распития спиртных напитков задремала, чем подозреваемый незамедлительно воспользовался. Прям в помещении зала, где в тот момент не было других посетителей, он совершил в отношении ребенка развратные действия сексуального характера.«Официантка услышала странный разговор между посетителем и маленькой девочкой. Следом за этим она вышла из-за стойки и увидела там шокирующую картину у ребенка были спущены штаны и колготки», - заявил представитель правоохранительных органов, который пообщался с местными работниками.Они, в буквальном смысле, вырвали ребенка из рук педофила. Спустя некоторые время за малышкой приехала мать, которая, узнав о случившемся, сразу же подала заявление в полицию.