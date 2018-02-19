В Магнитогорске нашли тела пропавших матери и ее 6-летнего сына

Сегодня в Магнитогорске обнаружили трупы матери и ее шестилетнего сына. По данному факту открыто уголовное дело сотрудниками СК.

Никита Готский

Вчера днем в городе начали искать горожанку, которая пропала вместе с маленьким сыном. Спасатели работали всю минувшую ночь, разыскивая мать и ее сына, ушедших из дома, находящегося на улице Чкалова. Известно, что женщина трудилась в клининговой организации, обслуживающей французский гипермаркет «Ашан».Целые сутки о местонахождении людей не было никакой информации. Согласно предварительной информации, женщина страдала психическим заболеванием, имелись предположения, что она могла убить своего 6-летнего сына. Также правоохранителями прорабатывается гипотеза, что мать и сын могли стать жертвой маньяка. Расследование дела продолжается.