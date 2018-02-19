Житель Ульяновска задушил собутыльника, предложившего ему секс

Происшествие, в котором принимали участие двое собутыльников, случилось в поселке Репьевка. Информация поступила от сотрудников ГУ МВД по Ульяновской области.

Пойда Анна

Согласно следственным материалам, хозяин дома встретился с преступником на автовокзале и пригласил его к себе в гости, где они приступили к распитию спиртных напитков, которое завершилось гибелью одного из мужчин.Как оказалось впоследствии, владелец дома имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, поэтому после принятия алкогольных напитков он начал активно приставать к своему знакомому, требуя вступить с ним в интимные отношения. Однако гость, вооружившись капроновой веревкой, задушил несостоявшегося любовника.После того, как злоумышленник лишил жизни хозяина дома, он приступил к поиску денег и ценностей, которых в доме не оказалось, поэтому ему пришлось довольствоваться лишь 1500 рублей.Полиции удалось задержать подозреваемого, который ожидает своей участи в СИЗО.