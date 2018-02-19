Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Житель Ульяновска задушил собутыльника, предложившего ему секс

Житель Ульяновска задушил собутыльника, предложившего ему секс

Сегодня, 14:14
Происшествие, в котором принимали участие двое собутыльников, случилось в поселке Репьевка. Информация поступила от сотрудников ГУ МВД по Ульяновской области.

Житель Ульяновска задушил собутыльника, предложившего ему секс

 

Согласно следственным материалам, хозяин дома встретился с преступником на автовокзале и пригласил его к себе в гости, где они приступили к распитию спиртных напитков, которое завершилось гибелью одного из мужчин.

Как оказалось впоследствии, владелец дома имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, поэтому после принятия алкогольных напитков он начал активно приставать к своему знакомому, требуя вступить с ним в интимные отношения. Однако гость, вооружившись капроновой веревкой, задушил несостоявшегося любовника.

После того, как злоумышленник лишил жизни хозяина дома, он приступил к поиску денег и ценностей, которых в доме не оказалось, поэтому ему пришлось довольствоваться лишь 1500 рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемого, который ожидает своей участи в СИЗО.
Пойда Анна
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