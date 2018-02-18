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| | Возле ночного кафе в Туапсе зарезали молодого человека

Возле ночного кафе в Туапсе зарезали молодого человека

Вчера, 20:51
Минувшей ночью в Туапсе возле кафе зарезали 28-летнего парня. По данному факту открыто уголовное дело.

Возле ночного кафе в Туапсе зарезали молодого человека

 

Сотрудники СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием трагического случая, в результате которого погиб молодой человек. Ночью 18 февраля возле кафе на набережной курортного города произошла драка, в которой приняли участники отдыхающие заведения. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На записи заметно, как несколько парней устроили драку, далее перебежав на газон возле кафе. Там жителя Туапсе и зарезали.

Ему нанесли более десятка ножевых повреждений, несчастный умер на месте. Подозреваемый в убийстве находится в клинике, он также ранен, но в область живота, в связи с чес показания дать пока не может. Против него открыто уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края занимаются поиском остальных участников драки.
Никита Готский
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