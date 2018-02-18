Возле ночного кафе в Туапсе зарезали молодого человека

Минувшей ночью в Туапсе возле кафе зарезали 28-летнего парня. По данному факту открыто уголовное дело.

Никита Готский

Сотрудники СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием трагического случая, в результате которого погиб молодой человек. Ночью 18 февраля возле кафе на набережной курортного города произошла драка, в которой приняли участники отдыхающие заведения. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На записи заметно, как несколько парней устроили драку, далее перебежав на газон возле кафе. Там жителя Туапсе и зарезали.Ему нанесли более десятка ножевых повреждений, несчастный умер на месте. Подозреваемый в убийстве находится в клинике, он также ранен, но в область живота, в связи с чес показания дать пока не может. Против него открыто уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края занимаются поиском остальных участников драки.