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| | Названы имена жертв стрелка в Дагестане

Названы имена жертв стрелка в Дагестане

Вчера, 18:49
В дагестанском городе Кизляре неизвестный начал стрелять в толпу людей, которые возвращались с праздничного богослужения. В результате нападения погибли четыре человека, правоохранительные органы установили личности погибших.

Названы имена жертв стрелка в Дагестане

 

Жертвами злоумышленника стали Вера Моргунова, Ирина Сосикова, Людмила Щербакова. Четвертую жертву пока опознать не удалось – известно лишь, что это тоже была женщина. Еще пять человек были ранены. Среди них Надежда Кушнарева, 1949 года рождения, Вера Блинникова, 1958 года рождения, Наталья Плетухина, 1954 года рождения, а таже два правоохранителя: патрульный постовой Магомед Рамазанов 1982 года рождения и росгвардеец Султан Хизириев 1988 года рождения.

Некоторые источники сообщают, что стрелков было двое – мужчина и женщина. Напарнице нападавшего удалось скрыться от правоохранителей. Мужчину же ликвидировали бойцы Росгвардии. Все, кто погибли во время стрельбы, были прихожанами местного Храма Георгия Победоносца.
Дарья Светозарова
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