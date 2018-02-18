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| | Опубликовано видео стрельбы в Кизляре

Опубликовано видео стрельбы в Кизляре

Вчера, 18:38
В Сети оказалось видео стрельбы возле храма в дагестанском Кизляре. Запись сняли очевидцы произошедшего инцидента.

Опубликовано видео стрельбы в Кизляре

 

Как стало известно, на территории Кизляра злоумышленник принялся стрелять из ружья по людям, которые собрались на празднование Масленицы. Согласно предварительным данным, три человека скончались на месте в результате действий стрелка, еще несколько получили тяжелые ранения.

По определенным сведениям, вооруженный мужчина, приблизился к людям, собравшимся возле кизлярской церкви, и открыл огонь по толпе на поражение. На месте дежурили бойцы дагестанского отделения Росгвардии и МВД, они смогли ликвидировать злоумышленника.
Никита Готский
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