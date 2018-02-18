Опубликовано видео стрельбы в Кизляре

В Сети оказалось видео стрельбы возле храма в дагестанском Кизляре. Запись сняли очевидцы произошедшего инцидента.

Как стало известно, на территории Кизляра злоумышленник принялся стрелять из ружья по людям, которые собрались на празднование Масленицы. Согласно предварительным данным, три человека скончались на месте в результате действий стрелка, еще несколько получили тяжелые ранения.

Никита Готский

По определенным сведениям, вооруженный мужчина, приблизился к людям, собравшимся возле кизлярской церкви, и открыл огонь по толпе на поражение. На месте дежурили бойцы дагестанского отделения Росгвардии и МВД, они смогли ликвидировать злоумышленника.