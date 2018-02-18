В Ростове-на-дону полиция арестовала подростков, грабивших автомобили

В Ростове-на-дону полиция арестовала подростков, грабивших автомобилиСегодня, 15:35
Находившиеся неподалеку полицейские задержали злоумышленников на месте преступления. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 14 лет. В полиции были удивлены, что родители подростков не звонили им и не интересовались, где находятся их дети. Как выяснили сотрудники, кроме ограбления автомобиля ВАЗ–2108, во время которого грабители и были задержаны, молодые люди также ограбили еще две машины.
Все это произошло в ночь на 18 февраля с полуночи до трех часов. При грабителях полицейские нашли несколько украденных автомобильных магнитол, но пострадавшие не заявляли о кражах. Поэтому на данный момент полиция ищет владельцев украденных ценностей.
Петербургские правоохранительные органы задержали двух подростков, которые подозреваются в том, что они грабили женщин.
Финские полицейские задержали двух подростков при попытке ограбить Министерство иностранных дел Финляндии. Злоумышленников задержали на месте преступления.
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